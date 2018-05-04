ترامب: "سأتحدث مع مولر إذا كان سيعاملني بإنصاف"

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيحب" التحدث مع روبرت مولر، المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، موضحا أنه سيفعل ذلك فقط إذا عومل "بإنصاف".

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "سأحب التحدث (مع مولر)، لكن يجب أن أجد أننا سنُعامَل بإنصاف"، في تلميح إلى أن ذلك اللقاء قد لا يتم، مؤكدا عدم صحة تورطه أو مقربين منه في التواطؤ مع روسيا أو إعاقة سير التحقيقات في ذلك الأمر، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أهم سؤال يواجه فريق ترامب القانوني، الذي يقوده حاليا عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، هو ما إذا كان من المفترض أن يوافق ترامب على عقد اللقاء، موضحة أن جولياني وآخرين مقربين من الرئيس الأمريكي ينصحوه بعدم الموافقة على لقاء مولر، تخوفا من أن يضع نفسه في خطر قانوني.