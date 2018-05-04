 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الموجة الحارة الأهلي والترجي محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

ترامب: "سأتحدث مع مولر إذا كان سيعاملني بإنصاف"

08:16 م الجمعة 04 مايو 2018
ترامب: "سأتحدث مع مولر إذا كان سيعاملني بإنصاف"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيحب" التحدث مع روبرت مولر، المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، موضحا أنه سيفعل ذلك فقط إذا عومل "بإنصاف".

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "سأحب التحدث (مع مولر)، لكن يجب أن أجد أننا سنُعامَل بإنصاف"، في تلميح إلى أن ذلك اللقاء قد لا يتم، مؤكدا عدم صحة تورطه أو مقربين منه في التواطؤ مع روسيا أو إعاقة سير التحقيقات في ذلك الأمر، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أهم سؤال يواجه فريق ترامب القانوني، الذي يقوده حاليا عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، هو ما إذا كان من المفترض أن يوافق ترامب على عقد اللقاء، موضحة أن جولياني وآخرين مقربين من الرئيس الأمريكي ينصحوه بعدم الموافقة على لقاء مولر، تخوفا من أن يضع نفسه في خطر قانوني.

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب روبرت مولر انتخابات الرئاسة الأمريكية

الخبر التالى:

باراجواي تأمر بالقبض على مطلوب في أكبر فضيحة فساد بالبرازيل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان