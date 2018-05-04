"الدوما" يناقش المصادقة على مرشح بوتين لرئاسة الوزراء الشهر الجاري

موسكو - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الدوما الروسي "مجلس النواب" فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إنه إذا رشّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصا لتولي منصب رئاسة الوزراء يوم 7 مايو الجاري، فإن مجلس "الدوما" سيناقش المصادقة على هذا الأمر في جلسته العامة المقررة في 8 مايو الجاري.

وأضاف فولودين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، "قررنا اتخاذ الإجراء التالي: يتعين على لجنة الرقابة والقوانين في الدوما القيام بمناقشة الموافقة على مرشح الرئيس الروسي لتولي منصب رئاسة الوزراء خلال الجلسة العامة للدوما قبل إرسال النتائج إلى مجلس الدوما خلال اجتماعه المقرر في 7 مايو".

ولفت إلى أنه قبل طرح الأمر للنقاش خلال الجلسة العامة، ستجتمع الفصائل البرلمانية مع المرشح، وبهذا السيناريو، سيفتتح الدوما جلسته العامة في 8 مايو الجاري لمناقشة المصادقة على تولي المرشح للمنصب".

وأشار فولودين إلى أن بوتين من المحتمل الإعلان عن مرشحه لرئاسة الوزراء عقب تنصيبه رسميا رئيسا للبلاد في 7 مايو الجاري.