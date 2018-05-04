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مسئول أمريكي ينفي تقارير حول نقل سيطرة 4 أحياء عربية بالقدس إلى السلطة

08:13 م الجمعة 04 مايو 2018
مسئول أمريكي ينفي تقارير حول نقل سيطرة 4 أحياء عربية بالقدس إلى السلطة

واشنطن - (أ ش أ)
وصف مسئول بالخارجية الأمريكية تقرير صحيفة (معاريف) الإسرائيلية حول الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بـ"الزائف".

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير أن إسرائيل ستنقل السيطرة في أربعة أحياء عربية في القدس إلى السلطة الفلسطينية مقابل دعم عسكري أمريكي لإسرائيل في حال نشوب حرب مع إيران.

هذا المحتوى من

الخارجية الأمريكية الأحياء العربية القدس المحتلة

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