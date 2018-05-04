ترامب: هناك حاجة لتحقيق العدالة في التجارة بين واشنطن وبكين

واشنطن - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن هناك حاجة لتحقيق العدالة في العلاقات التجارية بين بلاده والصين وأن إدارته ستفعل شيئًا حيال هذا الأمر.

وأخبر ترامب الصحفيين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن إدارته ستقوم بالإعلان عن صفقات تجارية رائعة.

وقال ترامب إن الوفد الأمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومسئولين أمريكيين آخرين سيعود من الصين قريبًا.

يشار إلى أن إدارة ترامب تطالب بكين بخفض العجز التجاري بين البلدين بمقدار 200 مليار دولار بنهاية عام 2020.