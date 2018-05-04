دوتيرتي يرفض تصنيف مجلة "تايم" الأمريكية له كرجل قوي

مانيلا (د ب أ)

عارض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة، وصف مجلة تايم الأمريكية له بأنه واحد من أقوى رجال العالم.

وتظهر صورة دوتيرتي على غلاف تايم، في العدد الذي سيصدر في 14 مايو، تحت عنوان "صعود الرجل القوي"، جنبا إلى جنب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال دوتيرتي في كلمة ألقاها في تجمع لمديري المدارس في مدينته دافاو: "وفقا لمجلة تايم فأنا واحد من الرجال الأقوياء، لكنني لست رجلا قويا، لم أرسل أحدًا أبداً إلى السجن بسبب انتقاده لي".

وأضاف دوتيرتي: "متى استبددت بالفلبين؟ لقد فزت بالرئاسة بستة ملايين صوت، لأنني بالنسبة لمعظم الناس، كنت الشخص الوحيد الذي يحمل الرسالة المناسبة في ذلك الزمن".

ووصفت تايم دوتيرتي 72 عامًا، الذي انتخب في مايو 2016، بأنه "عمدة سابق يتكلم كرئيس عصابة أكثر منه كرئيس".