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وزير الدفاع البريطاني يؤكد التزام بلاده بدعم حلفائها في مواجهة التحديات

07:13 م الجمعة 04 مايو 2018
وزير الدفاع البريطاني يؤكد التزام بلاده بدعم حلفائها في مواجهة التحديات

وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون

لندن - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالوقوف بجانب حلفائها ودعمهم في مواجهة التحديات المتنامية.

وقال وليامسون - في تصريحات خلال حضوره اليوم الأخير للمناورات العسكرية المشتركة بمشاركة 17 دولة - "سيسمح العمل المشترك وتنسيق الجهود والخبرات للتصدي لكل التهديدات مهما كان مصدرها".

وأشار الوزير البريطاني، إلى أن المناورات "تبعث برسالة واحدة للأصدقاء والأعداء مفادها بأن جيوشنا لديها ما يمكنها من ضمان أمن شعوبها في عالم متغير".

وشدد جافن وليامسون على الدور الذي تلعبه قوة الاستطلاع المشتركة في تعزيز الأمن للدول الأعضاء.

وتتكون هذه القوة من بريطانيا والدنمارك وهولندا وأستونيا والنرويج وفنلندا ولاتفيا.

جدير بالذكر أن المناورات بدأت يوم 21 أبريل الجاري في اسكتلندا وويلز وإنجلترا وشارك فيها أكثر من 11 ألف جندي.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون المناورات العسكرية حلفاء

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