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الصدر يدعو أنصاره للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعراق

06:15 م الجمعة 04 مايو 2018
الصدر يدعو أنصاره للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعراق

أرشيفية

بغداد (د ب أ)

تجمع عشرات الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، عصر اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، دعمًا لقائمة "سائرون" الانتخابية في الانتخابات العامة المقررة في 12 من الشهر الجاري.

وتجمع أتباع الصدر منذ وقت مبكر بعد اجراءات امنية مشددة شملت إغلاق عدد من الطرق والجسور وسط بغداد، وانتشار اعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية.

وتلا ابراهيم الجابري كلمة نيابة عن مقتدى الصدر اشتملت وصايا أبرزها المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وشملت الوصايا ابتعاد الناخبين عن اية اغراءات من "الفاسدين في يوم الانتخابات والذهاب سيرا على الاقدام الى مراكز الاقتراع وابلاغ المراقبين ومفوضية الانتخابات في حال حصول أي تزوير في المراكز الانتخابية".

ويعد التجمع الانتخابي لقائمة "سائرون" الانتخابية في بغداد أكبر تجمع جماهيري تشهده الدعاية الانتخابية في العراق منذ انطلاقها قبل ثلاثة أسابيع.

الانتخابات البرلمانية العراق مقتدى الصدر بغداد

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