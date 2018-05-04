الحزب الديمقراطي الحر يسعى لإدخال التصويت الإلكتروني بالبرلمان الألماني

برلين (د ب أ)

أعلن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا، عن رغبته في إدخال التصويت الإلكتروني إلى البرلمان الألماني (بوندستاج) وإلغاء التصويت الورقي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ماركو بوشمان لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الصادرة غدًا السبت: إن التصويت الورقي هو "من بقايا الألفية الماضية".

وأضاف بوشمان، أن جميع الإجراءات البرلمانية ينبغي أن تتم إلكترونيا وأن تحصل على "رقم" فحسب، وهذا أمر يوفر الوقت.

واعتبر بوشمان أن تقديم النواب استجواباتهم البسيطة للوزراء عبر الفاكس إلى إدارة البرلمان أولا، يعد أمرا قد "تقادم".

وفضلا عن ذلك، حث بوشمان على إعداد نوع من موسوعة ويكيبيديا برلمانية للبوندستاج، بحيث يتمكن المستخدمون المسجلون فيها من مناقشة مشاريع القوانين والتعقيب عليها، وتقديم مقترحات بالتعديلات كما يحدث في المعجم المحبب على الشبكة الإلكترونية "أون لاين"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد من الشفافية.

وذكر بوشمان أن الحزب سيصدر النقاط الأساسية لهذا الاقتراح في جلسة الأسبوع القادم بكتلة الحزب ومن ثم تقديمها إلى الأحزاب الأخرى.