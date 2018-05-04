موسكو: الجيش السوري يسيطر على ثلثي أراضي اليرموك بريف دمشق

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري حرر ثلثي أراضي منطقة اليرموك بريف دمشق الجنوبي من الجماعات الإرهابية، متهمة الولايات المتحدة بمنع إيصال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله - في مؤتمر صحفي حول التطورات الأخيرة في سوريا - إن القوات السورية تستكمل عملياتها لتحرير منطقة المخيم للاجئين الفلسطينيين في اليرموك بريف دمشق الجنوبي من التنظيمات الإرهابية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن هذه المنطقة تحولت خلال السنوات الـ6 الماضية إلى وكر لإرهابي تنظيم (داعش)، الذين وصلوا إليها بعد دحر تشكيلات التنظيم في مناطق مختلفة بسوريا. وأوضح أنه تجري المرحلة النهائية من دحر مجموعات داعش المبعثرة، إذ سيطرت القوات الحكومية على أكثر من 65% من أراضي هذه المنطقة، مشددا على أن إكمال هذه العملية سيعني تحرير كامل أراضي ريف دمشق من الإرهابيين وسيطرة القوات الحكومية عليها.