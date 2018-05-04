الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والطواقم الطبية على حدود غزة

غزة - (أ ش أ)

أصيب ثلاثة صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهم اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر صحفية إن الصحفي عبد الرحيم الخطيب أصيب باختناق شديد نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينما أصيب الصحفي سليمان أبو ظريفة بقنبلة غاز في قدمه، أما الصحفي حمزة الشامي فأصيب بقنبلة غاز في الكتف وبالاختناق.

كما استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف العاملة على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد منهم.

واستنكرت وزارة الصحة في بيان لها الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية وإعاقة عملها، ودعت المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لحماية تلك الطواقم.