الإمارات تعلق على أزمة جزيرة "سقطرى" في اليمن

(مصراوي)

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن هناك محاولات للطعن في التحالف العربي ودوره في اليمن وتحديدًا في الإمارات.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم."

وتقع جزيرة سقطرى في الساحل الجنوبي لليمن بالقرب من مضيق باب المندب.

وكانت وسائل إعلام محلية يمنية أشارت اليوم الجمعة إلى أن لجنة سعودية وصلت إلى الجزيرة بعد سيطرة قوات إماراتية على ميناء ومطار في الجزيرة قبل يومين.

وأشار مصدر محلي في سقطرى لوكالة "سبوتنيك" الروسية " إلى أن اللجنة السعودية تضم مسؤولين عسكريين ترافقها قوة عسكرية.

وأشار المصدر إلى أن "وصول اللجنة السعودية بهدف حل الأزمة اليمنية الإماراتية عقب إرسال أبو ظبي تعزيزات على متن 3 طائرات تضم مدرعات ودبابات إلى الجزيرة".