ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ليس على طاولة التفاوض

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ليس مطروحًا على طاولة المفاوضات وذلك في ظل الاستعدادات للقاء القمة التاريخي المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأضاف ترامب في تتصريحات صحفية نشرتها وكالة أسوشيتد برس، أن مسألة القوات الامريكية "ليست على الطاولة".

وجاء ذلك بعد تقارير حول مطالبة ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية بإعداد خطة لتقليص أعداد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، واشتكى الرئيس من ان سول لا تقدم الدعم المالي الكافي مقابل هذا الالتزام.

ومن جانبه اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم، أن التقارير حول تقليص القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا أساس لها على الإطلاق.

وكانت مسألة الوجود الأمريكي في كوريا الجنوبية من أبرز النقاط التي تعترض عليها كوريا الشمالية وتعتبرها عقبة أمام أي اتفاق سلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب أعلن صباح اليوم أنه تم تحديد زمان ومكان القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبًا.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن القمة الأمريكية- الكورية الشمالية من المقرر عقدها في نهاية مايو، مطلع يونيو الجاري. ليكون ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يلتقى بزعيم كوري شمالي.