قطر تشتري شقة في برج ترامب

(بي بي سي):

حصلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على وثائق من المجلس المحلي بمدينة نيويورك تشير إلى أن الحكومة القطرية اشترت 4 شقق في البرج العالمي الذي تملكه "منظمة ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي المالك الفعلي والرئيس التنفيذي للمنظمة المالية الضخمة قبل توليه مقاليد الحكم في يناير العام الماضي، ونقل إدارتها إلى عائلته.

وكشف الوثائق أن البعثة القطرية بالأمم المتحدة أبرمت صفقة في السابع عشر من يناير الماضي لشراء شقة فاخرة في البرج، بالإضافة إلى ثلاث شقق أخرى بقيمة إجمالية 16.5 مليون دولار. وتبلغ قيمة الشقة الأخيرة 6.5 مليون دولار.

وأفرج عن الوثائق بعد أن أسقط قاضي فيدرالي في ديسمبر الماضي دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه بالتربح بصفة شخصية من تلك الصفقات.

وأشارت الوثائق أيضا إلى أن حكومات السعودية، والهند وأفغانستان تستأجر مساحات وشقق في البرج بقيمة شهرية إجمالية تقدر بـأكثر من 225 ألف دولار أمريكي.