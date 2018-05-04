ترامب: تم تحديد موعد ومكان القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم تحديد زمان ومكان القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وأوضح ترامب أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبًا.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن القمة الأمريكية- الكورية الشمالية من المقرر عقدها في نهاية مايو، مطلع يونيو الجاري. ليكون ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يلتقى بزعيم كوري شمالي.

وفي إطار التحضير للقمة المرتقبة، سافر مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية وقت أن كان مرشحا وزيرا للخارجية، في منتصف أبريل الماضي، والتقى كيم جونج أون سرًا، ليكون بذلك أكبر مسؤول أمريكي على الإطلاق يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي، وهذا ما أكده البيت الأبيض.

ويأتي ذلك بعد عام من التوترات والحرب الكلامية والتهديدات بين البلدين، أثارت خوف العالم كله من احتمالية نشوب حرب بينهما، على خلفية تطوير بيونجيانج لبرنامجها النووي، وتعزيز أسلحتها الباليستية.