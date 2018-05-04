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40 مصابًا في جمعة "مسيرة عمال فلسطين"

03:34 م الجمعة 04 مايو 2018
40 مصابًا في جمعة "مسيرة عمال فلسطين"

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق في الجمعة السادسة من مسيرات العودة التي أطلق عليها اسم مسيرة عمال فلسطين.

وقالت وزارة الصحة أن اجمالي اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسيرات السلمية شرق حدود قطاع غزة بلغت 40 اصابة بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز.

ونقل مراسلنا ان قوات الاحتلال تقوم بإطلاق وابل من قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية وبطريقة عشوائية باستخدام طائرة لقنابل الغاز.

وحذر الاحتلال المتظاهرين شرق غزة عبر مكبرات الصوت، من وجود قناصة على طول الشريط الزائل والابتعاد عن السلك الزائل.

من جانبها، اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية لمواكبة الاحداث في مسيرة العودة النكبة بجمعتها السادسة، مشددة ان طواقمها الطبية على اهبة الاستعداد.

وتأتي عملية احياء جمعة العمال على وقع تزايد النقص الكبير في مستلزمات القطاع غزة من جهة وبدئ العد التنازلي لبلوغ مسيرات العودة ذورتها في الخامس عشر من مايو الجاري.

الرصاص الحي مسيرة عمال فلسطين الاحتلال الاسرائيلي غزة

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