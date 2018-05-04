إصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة صاروخية على حلب

دمشق - أ ش أ

أصيب 3 أشخاص بجروح اليوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي الشهباء بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله: إن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة جمعية الزهراء سقطت على حي الشهباء بحلب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بأحد المنازل.

وتنتشر في المنطقة مجموعات إرهابية تستهدف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الأحياء السكنية في مدينة حلب.