إصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة صاروخية على حلب
دمشق - أ ش أ
أصيب 3 أشخاص بجروح اليوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي الشهباء بمدينة حلب السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله: إن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة جمعية الزهراء سقطت على حي الشهباء بحلب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بأحد المنازل.
وتنتشر في المنطقة مجموعات إرهابية تستهدف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الأحياء السكنية في مدينة حلب.
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