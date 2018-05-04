فيتنام تواصل اعفاء مواطني خمس دول أوروبية من تأشيرات الدخول

هانوي - (د ب أ):

قررت فيتنام الاستمرار في إعفاء مواطني خمس دول أوروبية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد لمدة ثلاث سنوات أخرى، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

وذكر موقع "في إن إكسبريس" الإخباري نقلا عن مؤتمر صحفي حكومي أمس الخميس أن زوار فيتنام الذين يحملون جوازات سفر ألمانية وفرنسية وإيطالية وبريطانية وإسبانية سيتم السماح لهم بالمكوث في فيتنام 15 يوما دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سريان القرار الذي يسمح بدخول البلاد بدون تأشيرة في يونيو المقبل، فيما كانت صناعة السياحة تحث على تجديده للمساعدة في تعزيز السياحة.

وارتفع عدد زوار فيتنام من دول غرب أوروبا بين 2015 و 2017 عندما دخل الإعفاء حيز التنفيذ، حيث جاء من تلك المنطقة 5ر1 مليون زائر.

وتنتهج فيتنام واحدة من أكثر سياسات التأشيرات صرامة في العالم. ولا يسمح سوى لـ22 جنسية بالدخول بدون تأشيرة.