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مقتل ستة عمال في هجوم بجنوب غرب باكستان

03:26 م الجمعة 04 مايو 2018
مقتل ستة عمال في هجوم بجنوب غرب باكستان

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن مسلحين على متن دراجات نارية أطلقوا النار، اليوم الجمعة، على مجموعة عمال كانوا يقومون بتركيب بنية تحتية في مجال الاتصالات بجنوب غرب باكستان، حيث قتلوا ستة منهم.

وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة من الحوادث في مقاطعة خاران بإقليم بلوشستان الذي تنتشر فيه حركات التمرد. وغالبا ما يتعرض الأشخاص الذين يعملون في الشركات الحكومية والخاصة لهجمات.

وقال رجل الشرطة المحلي شيراز بلوخ: "ينحدر كل العاملين الستة من إقليم بنجاب بوسط البلاد وقتلوا بالرصاص".

يواجه بلوشستان وهو أكبر إقليم والأكثر اضطرابا بالبلاد، أعمال عنف متعددة على أيدي المسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية والمتمردين القوميين الذين يسعون لتحرير أرضهم.

وتنتشر هجمات المتمردين على العمال من الأقاليم الأخرى، لاسيما الذين يعملون في مشاريع بمبادرة صينية بموجب خطة استثمار تبلغ 62 مليار دولار.

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