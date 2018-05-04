العبادي يدعو العراقيين للوقوف صفا واحدا لتحقيق برامج الاعمار والبناء

كربلاء- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، الجمعة، العراقيين إلى التوحد والوقوف صفا واحدا في وقفة مشابهة لوقفتهم ضد عصابات داعش لتحقيق النصر الثاني وهو نصر الاعمار والبناء وتوفير فرص العمل.

وقال العبادي في تجمع عشائري لعشائر الدعم في محافظة كربلاء "إن الصيحة العلوية السيستانية في الجهاد الكفائي وهبة عشائرنا وقواتنا الامنية وتوحدنا حققت النصر على عصابات داعش الارهابية".

وأضاف "أن التضحيات التي قدمها أبناؤكم من جميع الصنوف في القتال ضد داعش محل فخر لكل العراقيين وهم صناع النصر".

وأكد العبادي "أن العراقي لا يقبل بالظلم ولا يقبل أن تتسلط عليه عصابات إرهابية إجرامية".

كان العبادي قد اعلن في شهر ديسمبر الماضي انتهاء وجود تنظيم داعش عسكريا في العراق ، غير ان البلاد تشهد منذ ذلك الحين عمليات يقوم بها التنظيم.