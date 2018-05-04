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وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض اعتذار عباس عن تصريحاته بشأن اليهود

02:17 م الجمعة 04 مايو 2018
وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض اعتذار عباس عن تصريحاته بشأن اليهود

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

تل ابيب- (د ب أ):

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة، اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تصريحاته بشأن اليهود.

وكتب ليبرمان كتب على تويتر: "عباس هو منكر للمحرقة (الهولوكوست) ، و رسالته للدكتوراه عن إنكار الهولوكوست، ثم نشر كتابًا عن إنكار الهولوكوست، هكذا يجب معاملته. اعتذاراته غير مقبولة"،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كان عباس قد اعتذر اليوم عن تصريحات ،في افتتاح اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يوم الاثنين الماضي، قال فيها ان الاضطهاد التاريخي لليهود في اوروبا يرجع إلى سلوكهم فيما يتعلق بالرباوالبنوك، وليس إلى ديانتهم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم ايضا عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية.

وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين الهولوكوست نتنياهو القدس المحتلة

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