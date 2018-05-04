روسيا: كل المسائل الخلافية المتعلقة بإيران يجب حلها في إطار السداسية

موسكو- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على ضرورة الاستناد إلى بيانات مؤكدة دوليا في تسوية برنامج إيران النووي، لا على مزاعم غير مؤكدة، وذلك تعليقا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه يجب حل جميع المسائل الخلافية المتعلقة ببرنامج إيران النووي في إطار المفاوضات بين السداسية الدولية وطهران كطرفي الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

كان نتنياهو، كشف مساء الاثنين الماضي، عما وصفه بـ"الدليل القاطع" على وجود مشروع سري يجرى في إيران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إسرائيل لتقديم المعطيات حول استمرار إيران ببرنامجها النووي فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها مثل هذه الوثائق.