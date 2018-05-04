الرئيس الفلسطيني يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود: لم يكن في نيتي إغضابهم

القاهرة – (مصراوي):

اعتذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن تصريحات سابقة له بشأن اليهود وأسباب المحرقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه لم يكن في نيته إغضاب اليهود وإنه يحترم الديانة اليهودية تماما، بحسب ما وردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وجاءت تصريحات عباس بشأن اليهود في خطاب له أذيع على التلفزيون الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إذ قال إن معاناة اليهود التاريخية لم تكن بسبب دينهم، وإنما بسبب "الربا والبنوك".

وأضاف أن اليهود الذين انتقلوا إلى أوروبا "كانوا كل 10-15 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ثلاثة كتب لمؤلفين مختلفين "يقولون الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية، إذا المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم، بل بسبب الربا والبنوك".

وتابع "الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، بمعاداة السامية، وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم.

وكتب نتانياهو على تويتر يقول: "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما".

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)".