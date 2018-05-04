تقرير صحفي: وزيرة الدفاع الألمانية تخطط لإعادة هيكلة جذرية للجيش

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تخطط لإعادة هيكلة جذرية للجيش الألماني.

وذكر تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة أنه من المقرر إنهاء التركيز السائد منذ أعوام طويلة على المهام الخارجية، وتكريس الاهتمام بدلا من ذلك "بشكل متكافئ" بالدفاع والوطني ودفاع التحالف (حلف الأطلسي).

وتستند الصحيفة في ذلك إلى مسودة وثيقة مبادئ تحت اسم "مفهوم الجيش الألماني" وتوجد لديها نسخة منها.

وجاء في هذه الوثيقة أنه لابد من إعداد الجيش الألماني لتأدية "إسهامه في تحقيق الأمن الوطني". وفي خطاب مرفق بالوثيقة، تم تعريف الدفاع الوطني ودفاع التحالف بأنها "المهمة الأكثر تطلبا ذات الحاجة الأعلى للحاق بالركب".

وبحسب التقرير الصحفي، فإنه من المحتمل أن يكون الجيش الألماني في مواجهة نفقات تقدر بمليارات؛ لأن الإهمال أدى إلى ضرورة إعادة بناء هياكل تم فقدان بعضها بالكامل.