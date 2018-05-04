 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الموجة الحارة الأهلي والترجي محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

تقرير صحفي: وزيرة الدفاع الألمانية تخطط لإعادة هيكلة جذرية للجيش

12:05 م الجمعة 04 مايو 2018
تقرير صحفي: وزيرة الدفاع الألمانية تخطط لإعادة هيكلة جذرية للجيش

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صحفي أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تخطط لإعادة هيكلة جذرية للجيش الألماني.

وذكر تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة أنه من المقرر إنهاء التركيز السائد منذ أعوام طويلة على المهام الخارجية، وتكريس الاهتمام بدلا من ذلك "بشكل متكافئ" بالدفاع والوطني ودفاع التحالف (حلف الأطلسي).

وتستند الصحيفة في ذلك إلى مسودة وثيقة مبادئ تحت اسم "مفهوم الجيش الألماني" وتوجد لديها نسخة منها.

وجاء في هذه الوثيقة أنه لابد من إعداد الجيش الألماني لتأدية "إسهامه في تحقيق الأمن الوطني". وفي خطاب مرفق بالوثيقة، تم تعريف الدفاع الوطني ودفاع التحالف بأنها "المهمة الأكثر تطلبا ذات الحاجة الأعلى للحاق بالركب".

وبحسب التقرير الصحفي، فإنه من المحتمل أن يكون الجيش الألماني في مواجهة نفقات تقدر بمليارات؛ لأن الإهمال أدى إلى ضرورة إعادة بناء هياكل تم فقدان بعضها بالكامل.

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين هيكلة الجيش ألمانيا

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود: لم يكن في نيتي إغضابهم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان