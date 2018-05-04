المعارضة الرئيسية في تركيا تعلن عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية

اسطنبول- (د ب أ):

أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الجمعة، عن ترشيح محرم إنجي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا والمقررة الشهر المقبل.

وفي مؤتمر للحزب، عقد في ساحة رياضية في العاصمة التركية أنقرة، أعلن رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، أن إنجي هو مرشح الحزب، وقوبل اعلانه بتصفيق الحاضرين.

وقام إنجي بإزالة دبوس حزب الشعب الجمهوري ووضع محله دبوس للعلم التركي، كما وعد أن يكون مرشحا لجميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الدين.

وأثناء توجهه إلى المبنى، وعد إنجي أن "كل شيء سيكون أفضل"، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن تورك) الاخبارية.

وذكرت الشبكة أن ممثلي الحزب في البرلمان صوتوا بالإجماع لصالح إنجي، الذي كان عضوا في المجلس التشريعي منذ عام 2002.

وحاول إنجي في السابق إقالة كليجدار أوغلو من منصب رئيس الحزب، لكنه فشل في الحصول على دعم كافٍ بين مندوبي الحزب ليحل محل الرئيس، الذي يشغل منصبه منذ ثمانية أعوام.