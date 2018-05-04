دخول حافلات لنقل الدفعة الثانية من مهجري بلدات جنوب دمشق

دمشق- (د ب أ):

دخل عدد من الحافلات إلى بلدات جنوب دمشق لنقل الدفعة الثانية من المسلحين، وعائلاتهم إلى الشمال السوري اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن 12 حافلة دخلت إلى بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا لنقل المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا التسوية ويريدون المغادرة إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي".

وقال مصدر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) إن "الدفعة الأولى من مهجري بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوبي دمشق وصلوا صباح اليوم الجمعة إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرقي حلب وبدأت عمليات التفتيش والتدقيق ويغادرون بعدها إلى مدينة جرابلس".

وكانت 32 حافلة انطلقت مساء أمس الخميس من بلدات جنوب دمشق تحمل 1402 شخص بينهم 582 مسلحا.