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الخارجية: مصر لن تُرسل قوات عسكرية إلى سوريا

11:15 ص الجمعة 04 مايو 2018
الخارجية: مصر لن تُرسل قوات عسكرية إلى سوريا

وزارة الخارجية

القاهرة- (مصراوي):

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية بشأن امكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا، ليس مقصودًا به مصر.

وأكد أبو زيد، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أن مصر لن تُرسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أدلى بتصريحات خلال ندوة يوم الأربعاء الماضي، أشار فيها إلى أن ارسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.

سوريا أحمد أبو زيد وزارة الخارجية

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