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الدفاع الروسية: 5 انتهاكات لهدنة سوريا خلال 24 ساعة

11:14 ص الجمعة 04 مايو 2018
الدفاع الروسية: 5 انتهاكات لهدنة سوريا خلال 24 ساعة

روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تسجيل الجانب الروسي في لجنة الهدنة، اليوم الجمعة، خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في نشرتها اليومية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية، أنه تم تسجيل حالة خرق وقف إطلاق النار في مدينة حلب وأربعة حالات في اللاذقية.

يذكر أن عدد المناطق الموقعة على اتفاقات المصالحة في سوريا وصل إلى 2509 منطقة، فيما تظل عدد التشكيلات المسلحة المتعهدة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار 234 تشكيلا.

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وزارة الدفاع الروسية سوريا وقف إطلاق النار مدينة حلب

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