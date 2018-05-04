جنرال فرنسي: لا أتخيل انسحاب أمريكا من سوريا قبل القضاء على داعش

باريس - أ ش أ

قال رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، اليوم الجمعة، إنه لا يتخيل أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وذلك بالرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي أبدى فيه رغبته في إنهاء مهمة القوات الأمريكية في هذا البلد.

واعتبر الجنرال لوكوانتر-في مقابلة اليوم مع قناة "سي نيوز"- ان الآولوية تتمثل في هزائم داعش لذا اعتقد أننا مع الأمريكيين سنبقى ولا أتخيل أن يرحل الأمريكيون قبل دحر داعش.."، مؤكدا أن القوات الفرنسية بالتعاون مع الجانب الأمريكي تواصل عملياتها ضد أخر جيوب المقاومة لداعش.

وبعد أن كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في 26 أبريل أمام الكونجرس عن إرسال تعزيزات فرنسية إلى سوريا من القوات الخاصة، رفض رئيس أركان الجيش الفرنسي التعليق على عدد أفراد تلك القوات و مواقعها، مشيرا إلى أن محاربة داعش في المنطقة بين سوريا و العراق تتم بكل الوسائل الجوية و البرية بما في ذلك القوات الخاصة.

وكان دونالد ترامب كرر، في مطلع أبريل، رغبته في سحب نحو 2000 جندي أمريكي متمركزين في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هدف الولايات المتحدة هو الإبقاء على تواجد عسكري في سوريا حتى لا يزيد نفوذ الروس والإيرانيين على الأرض.