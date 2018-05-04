مسيرة دراجات فلسطينية ردا على سباق "طواف إيطاليا" الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة درجات هوائية من مدينة رام الله، باتجاه حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، بمشاركة عشرات الدراجين الفلسطينيين، وذلك ردا على استضافة دولة الاحتلال الإسرائيلي لسباق "طواف ايطاليا" الذي يعد ثالث أكبر سباق في العالم.

وينطلق سباق "طواف ايطاليا 2018"، اليوم في مدينة القدس المحتلة، والذي تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية من وراء تنظيمه إلى تحسين صورته أمام العالم، وإخفاء سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني .

وقال منسق الحملة الاكاديمية في حملة مقاطعة إسرائيل زيد الشعيبي في تصريح اليوم إن الحركة أصدرت بيان استنكار لحضور السباق الضخم، وطالبت القائمين عليه بإلغائه، كونه يضفي شرعية على دولة "ابرتهايد"، تضطهد الفلسطينيين على مدار عقود.

وأشار الى أن الحركة أطلقت حملة حملت شعار "اسحبوا دراجاتكم"، بهدف الضغط على الدول المشاركة في السباق للانسحاب منه، مشيرا الى أن الحملة دعت الى نقل الطواف من إسرائيل حتى لا يكون هناك محاولة للتستر على جرائم الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان.