(أ ف ب):

أودت عواصف عاتية اجتاحت الهند هذا الاسبوع بحياة 143 شخصا فيما حذر المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد الضحايا العواصف العاتية في الهند أودت بحياة نحو 150 شخصا وسط توقعات باستمرار الاحوال الجوية السيئة.

وقضى في تلك العواصف الرملية 121 شخصا في ولايات اوتار براديش وراجستان واوتاراخند والبنجاب، فيما أدت صواعق ضربت حوالى 40 الف مرة إلى مصرع 21 شخصا في جنوب البلاد.

ودمرت منازل آلاف الاشخاص في اوتار براديش وراجستان في العاصفة التي بلغت سرعة رياحها 130 كلم في الساعة.

وقتل ما مجموعه 76 شخصا في اوتار براديش الولاية الأكثر اكتظاظا، بحسب ما اعلنته هيئة إدارة الكوارث فيما كانت آغرا واحدة من المناطق التي تعرضت لأسوأ الاضرار وقتل فيها 43 شخصا على الأقل.

وقتل 24 شخصا في قرية خيراغار القريبة من آغرا، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقضى 39 شخصا في ولاية راجستان الصحراوية المجاورة والتي ضربتها رياح بسرعة 100 كلم بالساعة دمرت المنازل واقتلعت الاشجار واعمدة الكهرباء.

وحذرت هيئة الارصاد الهندية من احتمال هبوب المزيد من العواصف في مناطق اخرى السبت.

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تودي بمئات الاشخاص لكنها هذه السنة تعتبر الاقسى مقارنة مع العقود الماضية.

وقال مسؤول مكتب إدارة الكوارث في ولاية تيلانغانا آر.في شاندرافادان إن الطقس المتقلب سيستمر في المناطق الجنوبية.

وقتل سبعة اشخاص الخميس عندما دمرت صواعق ورياح قوية جدرانا واقتلعت اشجارا في الولاية.

وقال شاندرافادان لوكالة فرانس برس "لدينا تحذيرات مشابهة لليومين القادمين".

وقضى 14 شخصا في ولاية اوتار براديش التي ضربتها أكثر من 41 ألف صاعقة مساء الثلاثاء.