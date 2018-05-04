​بدء توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة

القاهرة - (مصراوي):

بدأ آلاف الفلسطينيين، صباح اليوم، في التوافد لمخيمات العودة في محافظات قطاع غزة الخمس قرب السياج الأمني مع فلسطين المحتلة عام 1948.

ويأتي هذا استجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مشاركة في فعاليات "جمعة عمال فلسطين" اليوم.

ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة تنظيم فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حيث استشهد 44 فلسطينيا وأصيب ما يزيد عن 4 آلاف آخرين بجراح مختلفة.

وكانت الجمعة الخامسة "جمعة الشباب الثائر" من فعاليات مسيرة العودة شهدت زخمًا وتفاعلا كبيرًا من عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة المشاركين فيها.

وتميزت تلك الجمعة بالمشاركة الواسعة والجرأة على مواجهة جنود الاحتلال من على بعد أمتار قليلة وعنفوانا وحماسة كبيرة من قبل الشبان المشاركين الذين استطاعوا الوصول إلى السياج الأمني شرق القطاع وإزالة أجزاء كبيرة منه، ومواجهة جنود الاحتلال بالحجارة.

واستطاع مئات الشبان في تلك الجمعة خداع جنود الاحتلال في التقدم من أكثر من منطقة تجاه السياج الأمني حيث شكل هذا تشتيتًا ومفاجأة لجنود الاحتلال المستنفرين.