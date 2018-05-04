الأكاديمية السويدية: لن يتم تقديم جائزة نوبل للأدب هذا العام

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الجمعة أنه لن يتم تقديم جائزة نوبل للأدب هذا العام.

وقالت المسؤولة في الأكاديمية السويدية لويز هيدبيرغ لوكالة رويترز الإخبارية :"سيتخذ الأعضاء القرار خلال اجتماع مساء اليوم، سنعلن القرار في إفادة صحفية غدا حوالي الساعة التاسعة (بتوقيت وسط أوروبا)".

وتواجه الأكاديمية السويدية، وهي مجلس من كبار الكتاب واللغويين، تبعات اتهامات بسوء السلوك الجنسي موجهة لزوج واحدة من عضوات الأكاديمية، إضافة إلى مزاعم تسريب أسماء بعض الفائزين بجوائز نوبل قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويندر جدا إلغاء أو تأجيل منح جوائز نوبل، وآخر مرة ألغيت فيها جائزة الأدب كانت في عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.

ويختار أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، الفائز بجائزة نوبل في الأدب كل عام.

وتمنح مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل في العلوم، بينما تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.