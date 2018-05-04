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صحيفة روسية توضح سبب تحطم المقاتلة "سو- 30 إس" في سوريا

09:32 ص الجمعة 04 مايو 2018
صحيفة روسية توضح سبب تحطم المقاتلة "سو- 30 إس" في سوريا

ارشيفية

موسكو- (د ب ا):

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ، اليوم الجمعة، نقلا مصدر قوله، إن سبب تحطم المقاتلة "سو-30 أس أم" في سوريا أمس الخميس، يرجع إلى تعطّل أحد محركاتها .

ونقلت الصحيفة، عن المصدر ،الذي لم يتم تسميته،قوله" إنه بعد اقلاع الطائرة ، حدث تراجع في قوة دفع احد محركاتها لسبب غير معروف، وفي مثل هذا الوضع يمكن للطيارين القفز بالمظلة ، ولكن الطيارين حاولا تعديل مسار الطائرة والعودة إلى قاعدة حميميم في شرق سوريا. وبعد الالتفاف ،سقطت الطائرة في البحر ما اسفر عن تحطم جناحها . "

كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق، أن سبب تحطم هذه المقاتلة قد يكون دخول طائر في أحد محركاتها.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار عليها.

وتحطمت المقاتلة الروسية "سو -30 إس أم" صباح أمس الخميس بعيد إقلاعها من قاعدة حميميم الروسية في سورية وفقا لما ذكره التقرير الذي صدر من الوزارة، ولقي كلا طياريها حتفهما.

سوريا القفز بالمظلة قاعدة حميميم تحطم الطائرة

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