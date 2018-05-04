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دبلوماسي روسي: نسعى لإعداد وثيقة ثنائية لمكافحة الإرهاب مع الأرجنتين

09:11 ص الجمعة 04 مايو 2018
دبلوماسي روسي: نسعى لإعداد وثيقة ثنائية لمكافحة الإرهاب مع الأرجنتين

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

صرّح نائب مدير قسم التحديات والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف، بأن روسيا والأرجنتين تخططان لإعداد وثيقة ثنائية لمكافحة الإرهاب.

وأعرب فيوكتيستوف، الذي يحضر حاليا جلسة للجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، في واشنطن، عن رغبة بلاده في توقيع اتفاق ثنائي بين حكومتي البلدين، لمكافحة الإرهاب قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن بلاده تخطط لإعداد الوثيقة، في أسرع وقت، ثم عرضها على الجانب الأرجنتيني.

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