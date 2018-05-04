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واشنطن تتعهد بالرد على التحركات العسكرية لبكين في بحر الصين الجنوبي

09:05 ص الجمعة 04 مايو 2018
واشنطن تتعهد بالرد على التحركات العسكرية لبكين في بحر الصين الجنوبي

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز

واشنطن - (أ ش أ):

حذر البيت الأبيض الصين من عواقب ستواجهها جراء عسكرة بحر الصين الجنوبي ، واستخدامها أشعة الليزر ضد طائرات أمريكية مقاتلة .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن واشنطن بحثت مع بكين مسألة عسكرة بحر الصين الجنوبي بشكل مباشر .. وأثرنا لهم مخاوفنا حول هذا الأمر " ، مشددا في الوقت ذاته أنه ستكون هناك إجراءات عقابية على المدى القريب والبعيد للرد عليهم .

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي تجاري إلى بكين لإجراء محادثات تتناول سبل تجنب الحرب التجارية بين البلدين .

ووصف ووزير الخزانة الأمريكي استيفان منوتشين الذي يترأس الوفد الأمريكي في بكين المحادثات بأنها جيدة وايجابية للغاية ، مضيفا أن المحادثات تهدف إلى ايجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات حول الخلل في الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصلاح الصين .

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واشنطن بحر الصين البيت الأبيض الصين وزارة الخزانة الأمريكي

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