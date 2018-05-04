نزوح الآلاف في هاواي الأمريكية بسبب ثوران بركان

واشنطن - (أ ش أ):

أفاد مسئول محلي أمريكي بولاية هاواي بنزوح آلاف السكان بسبب ثوران بركان الكيلو .

وأضاف المسئول - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، أن الحمم انتشرت في الغابات المحيطة بالبركان، محدثة حرائق كبيرة ، وقرب منازل السكان .. مشيرا إلى أن عدد سكان المنطقة المعنية بالإجلاء يقارب 10 آلاف شخص.

من جانبه .. أعلن الصليب الأحمر الأمريكي افتتاح ملجأ لاستيعاب النازحين عن منازلهم في الجزيرة .

يشار إلى أنه منذ الاثنين الماضي هزت المنطقة سلسلة من الهزات الأرضية، التي رجحت احتمال ثوران البركان، وبلغ الأمر ذروته، أمس عندما ضرب زلزال قوة 5 درجات الجزيرة، ما أدى إلى انبعاث عامود ضخم من الرماد في الجو.