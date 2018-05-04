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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول تقديم إيران و"حزب الله" كتهديد أمني أكبر من "داعش"

07:47 ص الجمعة 04 مايو 2018
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول تقديم إيران و"حزب الله" كتهديد أمني أكبر من "داعش"

حزب الله

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف ، أن الولايات المتحدة تحاول تقديم إيران و"حزب الله" على أنهما يشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن أكبر من المنظمات الإرهابية مثل "القاعدة" و "داعش".

وقال فيوكتيستوف على هامش الدورة الـ18 للجنة الأمريكية الدولية لمكافحة الإرهاب، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " إن الأمريكيين قد توقفوا مؤخرا عن القول بأن داعش تمثل التهديد الرئيسي وتوقفوا عن الحدث بشأن تنظيم" القاعدة" ، على الرغم من أن تقديرات الخبراء الروس تشير إلى أن "تنظيم القاعدة" يتلقى الآن تمويلا حتى أكثر من "داعش".

وأضاف :"أن كل ما يهتمون به هو "حزب الله" و"إيران " ، مشيرا إلى أن عائدات "داعش" تشكل الآن نحو ثلاثة ملايين دولار شهريا وإجمالي إيرادات جميع خلايا "القاعدة" يبلغ من 20 إلى 40 مليون دولار .

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا إيران حزب الله تنظيم داعش

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