اقتراب الاحتياطي النقدي من 45 مليار دولار وزيارة وزير الخارجية لجنوب السودان أبرز اهتمامات الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أفردت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة صفحاتها لنبأ اقترب الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقوة من مستوى 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، كما استحوذت مشاركة مصر في الجلسة الافتتاحية لمجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بحضور سيلفا كير رئيس جنوب السودان، ويوري موسيفيني رئيس أوغندا، على اهتمامات الصحف.

وحاز الاجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بالرياض على تغطيات صحف القاهرة التي اهتمت أيضا بالجولة الأسيوية لشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والتي حطت طائرته في إندونيسيا.

وعن الشأن العربي، أبرزت صحف القاهرة آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ضوء تواصل فعاليات (مسيرات العودة) السلمية، ومستجدات تحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة، والانتخابات التي أجرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإختيار كفاءات ودماء جديدة باللجنة والمجلس المركزي، كما اهتمت الصحف بتطورات الأوضاع الميدانية على ساحة سوريا وتحطم مقاتلة روسية قبالة السواحل السورية.

ودوليا، اهتمت الصحف بالقرار المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأبرزت أيضا إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي موقف نهائي بالنسبة لبيونج يانج.

محليا، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) نبأ اقتراب الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقوة من مستوى 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه مسجلاً 44.029 مليار دولار نهاية الشهر السابق من 42.611 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق.

ونقلت الصحف عن محافظ البنك المركزي طارق عامر القول إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يدعم الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار تدفق العملة الأجنبية علي الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف، مؤكدا أيضا أن أزمة النقد الأجنبي باتت من الماضي.

ونقلت صحيفة (الأهرام) إلى مصادر مصرفية القول إن استمرار الزيادة بالاحتياطي الأجنبي، يعكس تعافي الاقتصاد ويعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يعد من أهم المؤشرات الجاذبة للاستثمار، خاصة في ضوء تجاوزه كل معايير كفاية الاحتياطي الدولية.

إلى ذلك استحوذت مشاركة مصر ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية لمجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بحضور سيلفا كير رئيس جنوب السودان، ويوري موسيفيني رئيس أوغندا.

ونقلت صحيفتا (الأهرام) و(الجمهورية) تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية استهل كلمته أمام جلسة المجلس بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وأعضاء المجلس، معربا عن سعادته بتواجده في هذا الحدث الهام الذي يعكس التزام الدول الضامنة لاتفاق (أروشا) بتحقيق السلام والاستقرار والرخاء لشعب جنوب السودان، فضلا عما يعكسه من التزام حكومة جنوب السودان بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.

وذكرت الصحف أن وزير الخارجية نوه بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن التنسيق المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي في إطار العلاقات الوطيدة بين الجانبين التي تمتد إلى ما قبل استقلال جنوب السودان.

وحازت اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بالرياض على اهتمامات الصحف، التي أبرزت تأكيد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، خلال الاجتماع، حرص الحكومتين المصرية والسعودية على تذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتي لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في كافة المجالات؛ الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر اتفقت مع السعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.

كما واصل الصحف تغطية الجولة الأسيوية التي يقوم بها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والتي تشمل إندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي، حيث ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الإمام الأكبر الدكتور الطيب وجه نداء إلى الأمة الإسلامية بأن تتيقظ لما يدبر لها من مكائد ومؤامرات، وأن تعتمد على عقول أبنائها وسواعدهم، لتحقيق التقدم والترابط واستغلال ما حباها الله به من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تقطع الطريق علي العابثين والطامعين والمستهترين بإرادات الشعوب ومصائرها.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن شيخ الأزهر اختتم أولى محطات في جولته الأسيوية (إندونيسيا) أمس بلقاء مع أعضاء هيئة رعاية مبادئ الدستور، وهى الجمعية المعنية بالحفاظ على المبادئ الخمسة لدستور إندونيسيا، حيث أوضح أن المبادئ الخمسة للدستور الإندونيسي، والمتمثلة فى الإيمان والوحدة والعدالة الاجتماعية والإنسانية والشورى، تعد شديدة الوضوح والبساطة، لكنها تعرضت أخيرا لتفسير خاطئ، ما أدى إلى حدوث اضطراب وجرائم إنسانية، كما اختطفت هذه المبادئ من جانب كثيرين ممن يسيئون لأمن الأوطان.

كما أبرزت صحيفتا (الأهرام) و(الجمهورية) اللقاء الذي عقده الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في الحرب على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

ونقلت الصحيفتان تأكيد الفريق أول صدقى صبحي عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة التي تهدف لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

عربيا، حازت تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية على اهتمامات الصحف المصرية التي أبرزت ارتفاع أعداد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع الاحتجاجات في إطار (مسيرة العودة)، التي بدأت في 30 مارس الماضي، إلى 46 فلسطينيا وذلك بعد استشهاد الشاب أنس أبو عصر (19 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم /الجمعة/ الماضي شرق مدينة غزة.

وسياسيا، اهتمت صحيفة (الأهرام) باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، ونقلت عن أمين سر المجلس محمد صبيح بأن الانتخابات التي يجريها المجلس خطوة مهمة حتى تتمكن القيادات الجديدة من التصدي بكفاءة لما وصفه بالوضع الصعب المقبل، ولتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزز المقاومة الشعبية والدفاع عن الأرض والدفاع عن القدس، فضلا عن إيجاد حلول واضحة لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفا أن المجلس الوطني سيضع الخطوط العريضة للسياسات والاستراتيجيات التي سيسير عليها المجتمع الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.

وعن الشأن السوري، أفردت صحف القاهرة صفحاتها للأوضاع في سوريا، لاسيما نبأ تحطم مقاتلة روسية من طراز (سوخوي -30 اس- ام) في البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة (حميميم) الجوية في سوريا، ونقلت عن وزارة الدفاع الروسية إعلانها مقتل الطيارين لترتفع بذلك خسائر الجيش الروسي الرسمية منذ بدء تدخله في سوريا إلي 86 قتيلا.

ميدانيا ، ذكرت الصحف أن حافلات وصلت إلى جنوب دمشق لنقل مسلحي المعارضة بعد استسلامهم في منطقة بيت سحم، في وقت واصل فيه بعض المسلحين في منطقة محاصرة أخرى قرب حمص القتال رغم اتفاق على الانسحاب.

وفي السياق، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزير الخارجية سامح شكري - خلال مشاركته في احتفالية مجلة (السياسة الدولية) بمؤسسة الأهرام أمس بإصدار الملحق التوثيقي الخاص بعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن (2016 2017 )، تحت عنوان (استقلالية القرار ومسئولية الدور) - بأن فكرة إحلال قوات بأخرى في سوريا ربما تكون عربية، هو أمر وارد، وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسئولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية.

دوليا، نقلت صحيفة (الأهرام) عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 في فيينا مع طهران والدول الست الكبرى، ونسبت لمسئولين بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية بالإدارة الأمريكية القول إن ترامب اتخذ تقريبا قرارا بالانسحاب من الاتفاق النووي في 12 مايو الجاري، لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد، غير أن المسئولين أضافوا أنه من الممكن أن يتوصل ترامب إلى صيغة لا تتعلق بانسحاب كامل وذلك للحفاظ على التحالف مع فرنسا وحفظ "ماء وجه" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي التقى بترامب الأسبوع الماضي وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.

إلى ذلك أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الاستخبارات الأمريكية أن السلطات الكورية الشمالية بدأت سحب الأسلاك من أنفاق بموقع للتجارب النووية؛ استعدادا لإغلاقه، وقالت إن فك الأسلاك من موقع (بونجي- ري) النووي يمثل خطوة إيجابية من جانب كوريا الشمالية، التي تعهد زعيمها بتفكيك برنامج بلاده النووي.

وتحت عنوان (في سابقة تاريخية.. كوريا الشمالية تسمح لأمريكا بزيارة منشآتها النووية) ذكرت(الأهرام) أن كوريا الشمالية سمحت - لأول مرة في التاريخ - لمراقبين أمريكيين بزيارة منشآت أسلحتها النووية، مؤكدة أن بيونج يانج مستعدة أيضا لتدمير صواريخها العابرة للقارات.