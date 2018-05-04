وزير الصحة التونسي: قتيل و75 مصابا حصيلة حادث اصطدام قطارين

تونس - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة التونسي عماد الحمامي أنّ عدد المصابين في حادث اصطدام القطارين الذي وقع مساء أمس بين محطتي (مقرين) و(سيدي رزيق)، جنوبي العاصمة التونسية وصل إلى 75 شخصا، غادر أغلبهم وتمّ الإبقاء على 5 مصابين فقط يخضعون لعمليات جراحية.

فيما قال والي مدينة (بن عروس) عبد اللطيف الميساوي إنه تم تخصيص 15 سيّارة إسعاف لنقل المصابين إلى 5 مستشفيات.

يذكر أن سائق قطار توفي في الحادث، بينما كان جالسا في مقصورة القيادة عندما وقع الاصطدام بين القطارين.

من جانبه صرح مدير الاتصال والعلاقات الخارجية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ناصر عاشور بأنه تم فتح تحقيق وتشكيل لجنة تحقيق مركزية للوقوف على أسباب الحادث.