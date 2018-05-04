رئيس هيئة الانتخابات التونسية: 6 آلاف مراقب محلي ودولي للانتخابات البلدية

تونس - (أ ش أ):

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية سيبدأ عقب غلق مراكز الاقتراع يوم الأحد القادم وتتواصل إلى التاسع من مايو الجاري.

وأضاف المنصري - خلال افتتاح المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية اليوم - أن عملية الفرز ستكون يدويا والكترونيا لمزيد من التأكد من نتائج هذه الانتخابات التي سيتابعها أكثر من 6 آلاف مراقب بين محلي وأجنبي في القاعات الرياضية الكبرى في 27 مركز اقتراع تغطي كامل ولايات الجمهورية.

وعن المراكز الحدودية، قال التليلي إنه سيتم غلق بعض منها بصفة مبكرة عن بقية المراكز، وسيكون ذلك في حوالي الساعة الرابعة عصرا، (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا أنه تم إعلام المراكز المعنية بتغيير مواعيد فتحها وإغلاقها بالتنسيق مع قوات الأمن والجيش الوطنيين.