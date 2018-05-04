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الشرطة الأمريكية تعثر على جثة ثمانيني أطلق النار على شخصين

06:32 ص الجمعة 04 مايو 2018
الشرطة الأمريكية تعثر على جثة ثمانيني أطلق النار على شخصين

الشرطة الأمريكية

لوس أنجليس -(د ب أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الخميس، أنها أنهت بحثها عن رجل "مسلح وخطير" يبلغ من العمر 80 عاما، قيل إنه أطلق النار على شخصين في سان فرانسيسكو، بعد أن وجدته مقتولا بطلق ناري يعتقد أنه أطلقه على نفسه.

وعثرت الشرطة على جثة الرجل داخل شقة في مدينة ميل فالي، حسبما أفاد السيرجنت برينتون شنايدر، من مكتب قائد شرطة مقاطعة مارين.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن إطلاق النار الساعة 0324 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (2224 بتوقيت جرينتش)، ووصلت الشرطة إلى المكان بعد دقيقة واحدة لتجد رجلا وامرأة مصابين بإطلاق نار.

وقال شنايدر إن الضحيتين نقلا إلى المستشفى.

ونشر قائد الشرطة تغريدة عبر تويتر أعلن فيها أن المنطقة المحيطة بالمجمع الذي شهد إطلاق النار في بلدة ميل فالي على بعد 22 كيلومترا من سان فرانسيسكو، أصبحت آمنة بعد أن تم إخلائها أثناء البحث عن المسلح.

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