تشيع جنازة مجرم بالبيض والحجارة وزجاجات المياه

كتب-محمود علي:



ألقي مجموعة من الشباب الحجارة والزجاجات والبيض علي المارة أثناء تشييع جنازة لص قُتل أثناء عملية سطو مسلح.

ونظم 40 شاباً مظاهرة، لاعتراض جنازة "هنري فنسنت"، وهاجموا أطقم عمل الصحف والمحطات الفضائية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن 50 ضابطاً أمنّوا الجنازة ضد الاعتداءات من الأسر التي تعرضت للسرقة علي يد "فنسنت"، إضافة إلي ضائرة مرواحية، تبعت الموكب الفخم الذي صنعته العائلة والذي سار 5 أميال لدفن الجثمان في الساعة التاسعة صباح أمس الخمس بتوقيت جرينتش في ولاية كينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.