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مقتل جنديين أثر سقوط حافلة في بحر بتشيلي

03:24 ص الجمعة 04 مايو 2018
مقتل جنديين أثر سقوط حافلة في بحر بتشيلي

سانتياجو - (د ب أ):

قتل جنديان من تشيلي يوم الخميس عندما هوت حافلة تقل أفرادا عسكريين من ارتفاع 50 مترا نحو البحر، حسبما أفادت محطة "بيو بيو" وصحيفة "لا تيرسيرا".

وتردد أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ، اثنان منهم في حالة خطيرة ، في الحادث الذي وقع في بلدة كوشامو بمنطقة لوس لاجوس في جنوب وسط البلاد.

وكانت الحافلة تنقل ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وأفادت تقارير بأن سائق الحافلة فقد السيطرة على الحافلة.

تشيلي سانتياجو منطقة لوس لاجوس

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