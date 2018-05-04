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تنزانيا ترفض مطالبة ألمانيا بتعويض عن "فظائعها" خلال الحكم الاستعماري

04:00 ص الجمعة 04 مايو 2018
تنزانيا ترفض مطالبة ألمانيا بتعويض عن "فظائعها" خلال الحكم الاستعماري

دار السلام - (د ب أ):

رفض وزير الخارجية التنزاني أوجستين ماهيجا نداءات من المعارضة وجماعات أخرى تطالب بتعويض من ألمانيا عن "الفظائع" التي ارتكبت خلال حكمها الاستعماري هناك.

وقال ماهيجا عقب اجتماع مع نظيره الألماني هيكو ماس، في مدينة دار السلام في وقت متأخر من يوم الخميس ، إنه يعتقد أن هناك طرقا أفضل يمكن أن يدعمها الطرفان بدلا من المطالبة بالتعويض.

كما امتنع الوزير عن طلب إعادة القطع الأثرية التنزانية من المتاحف الألمانية ، وقال بدلاً من ذلك إن البلاد تريد المساعدة في المشاريع الأثرية.

من جانبه، وعد ماس نظيره التنزاني بالمساعدة في ترميم المباني الاستعمارية، قائلا إنه من المهم حماية "المعالم المعمارية".

وكانت تنزانيا جزءًا من شرق إفريقيا الألمانية من عام 1885 حتى عام 1918 ، عندما هُزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

واليوم الجمعة، سيضع وزير الخارجية الألماني إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب الأفارقة في دار السلام.

وخلال النزاع ، حارب الجنود التنزانيون ضمن صفوف الجيش الألماني ضد القوات البريطانية والبلجيكية والبرتغالية وسقط منهم آلاف القتلى.

دار السلام تنزانيا ألمانيا هيكو ماس أوجستين ماهيجا

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