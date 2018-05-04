عباس يعلن قائمة متوافق عليها للجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليل الخميس/الجمعة قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ختام اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وضمت القائمة عباس نفسه إلى جانب احتفاظ كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.

وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جديد هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.

وتم التصويت على القائمة التي أعلنها عباس بالإجماع برفع الأيدي من أعضاء المجلس الوطني.

وذكر عباس أنه سيتم إبقاء ثلاثة مقاعد خالية في عضوية اللجنة التنفيذية أمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركتي حماس والجهاد الإسلاميتين وكلاهما غير عضو في المنظمة.

وهذه أول لجنة تنفيذية وهي أعلى هيئة قيادية لمنظمة التحرير يتم تشكليها منذ عام 1996، علما بأنه كان تم في عام 2009 ملء ستة شواغر في عضوية اللجنة.

كما أقر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب عباس بـ "الإجماع" رئيسا لفلسطين.

وجرى الإعلان عن تركيبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ختام دورة اجتماعات رقم 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله في الضفة الغربية على مدار أربعة أيام.