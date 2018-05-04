استقالة الحكومة في تشاد

نجامينا - (د ب أ):

أعلنت الحكومة في تشاد استقالتها بصورة جماعية بعد ثلاثة ايام من إصدار البرلمان لدستور جديد في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة جين برنارد باداري مساء الخميس إن رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت ومجلسه الوزاري سيبقون في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

ويلغي الدستور الذي صدر يوم الاثنين الماضي منصب رئيس الحكومة ويركز السلطات في يد الرئيس إدريس ديبي.

كان معظم نواب المعارضة قاطعوا التصويت الذي أجراه البرلمان يوم الاثنين الماضي.

وقال المكتب الرئاسي إن العمل بالدستور الجديد يبدأ اليوم الجمعة.

يحكم ديبي البلاد الواقعة في وسط القارة الأفريقية منذ 1991 بقبضة قوية ، وتعتبر تشاد حليفا مهما للغرب في مكافحة الإرهاب الذي يمارسه إسلاميون متطرفون في نيجيريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

ووفقا لقائمة الأمم المتحدة عن أشد الدول فقرا فإن تشاد بسكانها الأربعة عشر مليونا تنتمي لأكثر ثلاث دول في العالم فقرا.