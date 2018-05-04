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أهم التصريحات في 24 ساعة: ملتزمون بكوريا خالية من الأسلحة النووية

12:43 ص الجمعة 04 مايو 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: ملتزمون بكوريا خالية من الأسلحة النووية

كيم جونج أون

إعداد – محمد الصباغ:

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن بلاده ملتزمة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرلمان إن بلاده تنتظر رد الجميل من روسيا في المسألة الإيرانية بعدما لم تطرد تل أبيب دبلوماسيين روس في أزمة سكريبال، وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتفاوض مجددًا حول الاتفاق النووي.

الأسلحة النووية كوريا الشمالية كيم جونج أون وزير الدفاع الإسرائيلي روسيا

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