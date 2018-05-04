واشنطن تحذر بكين من عواقب استخدام أشعة الليزر ضد الطائرات الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الصين، من عواقب استخدام آشعة الليزر القوية ضد الطائرات الأمريكية التي تحلق في أجواء دولة جيبوتي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - في تصريحات نقلها راديو (صوت أمريكا) - "إن الصين ستتحمل المسئولية عن هذا الاستخدام الأهوج والخطير لآشعة الليزر ضد الطائرات الأمريكية في جيبوتي"، مشيرًا إلى أن هناك نتائج لهذا العمل على المدى القصير، والبعيد غير أنها لم تكشف عنها بشكل مفصل.

وكان المسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أصدروا تحذيرًا للطيارين الأمريكان في الشهر الماضي بشأن استخدام الليزر بشكل متكرر من جانب القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي.

تجدر الإشارة إلى أن بكين قد أقامت احتفالاً في أول أغسطس الماضي بمناسبة افتتاح أول قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي.