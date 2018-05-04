تعرّف على برنامج "جودة الحياة 2020".. نقلة نوعية لمستقبل الأسر السعودية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تسير المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة على طريق التحديث بعد أن تبنّت الحكومة السعودية رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي منذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2015.

وفي إطار مشاريع الإصلاحات الضخمة التي تنتهجها الحكومة السعودية، أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخميس، برنامج "جودة الحياة 2020"، والذي يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة داخل المجتمع السعودي ضمن رؤية "السعودية 2030".

وفي 25 أبريل 2016، أعلن محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي، عن خطة "رؤية 2030"، لإحداث ثورة في الاقتصاد السعودي بإنهاء اعتماده على النفط..

ويهدف "برنامج التحول الوطني 2030" إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 40 في المئة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بحسب ما كانت قد أعلنت المملكة.

بينما يستهدف برنامج "جودة الحياة 2020"، بحسب وكالة أنباء "واس"، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، حيث يساهم في خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال سعودي.

تكلفة "جودة الحياة 2020"

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الحكومية في في القطاعات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة 2020، إلى 130 مليار ريال، ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج.

وكالة أنباء "واس"، أشارت إلى أن الحكومة السعودية تعتزم انفاق مايزيد عن 50.9 مليار ريال حتى العام 2020، بينما يشكل اجمالي استثمارات القطاع الخاص مبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال.

"مشروعات ضخمة"

ووفق البرنامج، تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء مدينة مائية، وثلاث مدن للملاهي، و16 مركزًا للترفيه العائلي مع حلول 2020، علاوة على العمل على إدراج 3 مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.

كما يخطو البرنامج نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 داراً للسينما و16 مسرحاً و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض، بالإضافة إلى زيادة عدد المتاحف وإنشاء 9 حدائق للحيوانات والأسماك والنباتات.

"أهداف البرنامج"

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن البرنامج يهدف إلى ضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية، واضعًا نصب عينه التقييم الدقيق لمختلف المناطق، استنادًا إلى عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.

وتتطلع المملكة العربية إلى تنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إنشاء المرافق الترفيهية.

كما يهدف أيضا إلى العمل على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة وذلك من خلال تعزيز وتطوير "الفنون البصرية وفنون الأداء وصناعة الأفلام والأدب والشعر والتصميم والتراث الوطني".

ويسعى البرنامج إلى تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:

1- تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

2- تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.

3- تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.

4- تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.