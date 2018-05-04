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المجرمون يقيمون منازل تعذيب فى جنوب كولومبيا

12:01 ص الجمعة 04 مايو 2018
المجرمون يقيمون منازل تعذيب فى جنوب كولومبيا

الشرطة الكولومبية

بوجوتا - (د ب ا)

أعرب رجال الادعاء فى كولومبيا عن اعتقادهم بقيام المجرمين ببناء منازل يقومون بتعذيب الاشخاص بداخلها ويمزقون اجسادهم لاخفاء معالم جرائمهم. بحسب تقرير اذاعة كاراكول اليوم الخميس.

ويعتقد ان هذه المنازل تقع فى توماكو على ساحل الباسيفيك.

وقال المدعى فرناندو كاريللو:" انهم يقومون بتعذيب الاشخاص ويمزقون اجسادهم".

واضاف انهم يجبرون الاطفال على حمل الجثث.

وتحدث كاريللو ايضا عن اعتداءات جنسية على فتيات تتراوح اعمارهن بين 10 و14 عاما.

وقال اوسكار نارانجو نائب رئيس كولومبيا ان الحكومة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة لاحلال الامن فى منطقة الباسيفيك، حيث تم الحديث عن وجود منازل التعذيب بالفعل فى عام 2014.

بوجوتا كولومبيا تعذيب شخص منطقة الباسيفيك الشرطة الكولومبية

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